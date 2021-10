Ryszard Tarasiewicz po półtora roku przerwy wraca na ławkę trenerską i obejmie drużynę I-ligowej Arki Gdynia. 8 marca 2020 r. Tarasiewicz zakończył współpracę z GKS Tychy, od tej pory pozostawał bez zajęcia. Wcześniej 58-krotny reprezentant Polski długo był na ligowej karuzeli. Rozpoczął pracę szkoleniową w macierzystym Śląsku Wrocław, potem kolejno prowadził Jagiellonię, znowu Śląsk, ŁKS, Pogoń Szczecin, Zawiszę Bydgoszcz, Koronę Kielce, Miedź Legnica wreszcie GKS Tychy.

Dziś w godzinach popołudniowych Arka Gdynia ogłosiła zakończenie współpracy z dotychczasowym trenerem, Dariuszem Marcem. Drużyna, która była jednym z faworytów rozgrywek zaplecza Ekstraklasy spisuje się znacznie poniżej oczekiwań, zajmując zaledwie szóste miejsce w tabeli. Wydaje się, że zarząd klubu zrobił swoje wzmacniając skład w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdy Żółto-Niebiescy przegrali awans dopiero w barażach. W Gdyni pojawili się nieźli jak na ten poziom rozgrywek pomocnicy - Olaf Kobacki, Sebastian Milewski i Hubert Adamczyk, ponownie wypożyczony został z Legii Warszawa, skuteczny napastnik, Maciej Rosołek oraz pozyskano innego atakującego, Karola Czubaka.

Arka Gdynia. Ryszard Tarasiewicz nowym trenerem

Mimo to, wyniki w tym sezonie, delikatnie mówiąc, nie zachwycały. W 13 meczach gdynianie ponieśli aż pięć porażek, niektóre z nich kompromitujące, a najbardziej przegrane z beniaminkami - Górnikiem Polkowice 1-2 na wyjeździe i Skrą Częstochowa 1-2 w Gdyni - w tym meczu Arka była w gościach, co nie zmniejsza rozmiaru rozczarowania. Wreszcie po porażce 0-1 na wyjeździe z konkurentem do awansu ŁKS 0-1, cierpliwość gdyńskich włodarzy wyczerpała się ostatecznie i zapadła decyzja o zwolnieniu trenera Dariusza Marca. Zastąpi go Ryszard Tarasiewicz, a cel będzie miał jasny. Awans do Ekstraklasy.

Maciej Słomiński