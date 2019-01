Działacze Arki zaprezentowali nowy autokar, którym z okazji 90. rocznicy powstania klubu będą podróżować zawodnicy z Gdyni. To pierwszy akcent wielkiego świętowania zawodników i fanów klubu z Olimpijskiej.

Arka Gdynia powstała w 1929 roku, ale dopiero wiele lat później piłkarze tego klubu zdobywali najważniejsze laury. W 1979 roku pod wodzą Czesława Boguszewicza Arka jako pierwszy klub z Wybrzeża zdobyła Puchar Polski, zwyciężając w finale Wisłę Kraków 2-1.

Puchar Polski do Gdyni wrócił w 2017 roku, po wygranej na Stadionie Narodowym z Lechem Poznań 2-1. W tym samym roku gdynianie zdobyli Superpuchar Polski po wygranej w rzutach karnych z Legią Warszawa (mecz zakończył się remisem 1-1).

Co prawda rok późnej nie udało się obronić Pucharu Polski, ale awans do finału dał piłkarzom z Wybrzeża kolejną szansę na zdobycie Superpucharu. Udało się to po wygranej z Legią w Warszawie 3-2.

Nie dziwi więc fakt, że wizerunki tych trofeów pojawiły się na prezencie, jaki piłkarze dostali z okazji 90. rocznicy powstania Arki - na nowym autobusie.

- Nowym autokarem z okazji 90. rocznicy powstania klubu będą podróżować nasi zawodnicy, zarówno w rundzie wiosennej, jak i w nowym sezonie, w rundzie jesiennej - powiedział Tomasz Rybiński, rzecznik prasowy Arki Gdynia. - To jeden z elementów obchodów jubileuszu, których kulminacja nastąpi w drugiej połowie roku.

Szczegóły uroczystości będą podane w późniejszym terminie. Póki co o rocznicy mieszkańców Gdyni oraz miast, w których "żółto-niebiescy" mają rozgrywać mecze, informował będzie wielki napis "90 - 1929 Arka 2019" widoczny na bokach nowego autokaru.

Łukasz Razowski z Gdyni