Na konferencji prasowej trener Arki, Ireneusz Mamrot ujawnił, że łotewski bramkarz Pavels Šteinbors będzie nosił kapitańską opaskę.

Arka Gdynia ma kolejnego w bieżącym sezonie kapitana. Początkowo opaskę nosił Adam Marciniak. Gdy po dymisji Aleksandara Rogicia, zespół przejął Krzysztof Sobieraj przekazał tę funkcję holenderskiemu zawodnikowi Markowi Vejinoviciowi. Pandemia koronawirusa przerwała rozgrywki, w międzyczasie Arka zmieniła właściciela. Rodzinę Midaków zastąpił Michał Kołakowski. Wraz z jego przyjściem zmienił się trener i Sobieraja zastąpił Ireneusz Mamrot, który ligową markę zyskał w Jagiellonii Białystok.

Nowy trener zabrał się ostro do pracy, m.in. podczas kilkudniowego zgrupowania, na które wyjechała Arka do Gniewina. Po powrocie szkoleniowiec podjął decyzję o kolejnej zmianie na statku kapitańskim. Vejinovicia, który nie zdążył założyć opaski w meczu o punkty, zastąpił bramkarz Šteinbors. Łotysz jest pewnym punktem Arki od kilku lat i najlepszym jej zawodnikiem w bieżącym sezonie.

Gdynianie wznowią rozgrywki meczem derbowym na pustym Stadionie Energa w Gdańsku, w niedzielę 31 maja o godzinie 17.30.

Ireneusz Mamrot już raz prowadził swą drużynę w podobnych okolicznościach: - Jako trener Chrobrego Głogów prowadziłem zespół na pustym stadionie i to w meczu przeciw...Arce Gdynia. Było to w I lidze. Piłkarz, który jest dobrze przygotowany mentalnie do meczu jest gotów odciąć się od tej nietypowej otoczki. W tej sytuacji atut własnego boiska schodzi na dalszy plan - zakończył Mamrot.

Zdjęcie Pavels Steinbors / Andrzej Grupa / INTERIA.PL