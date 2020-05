Potwierdziły się medialne doniesienia. Ireneusz Mamrot został oficjalnie nowym szkoleniowcem Arki Gdynia. 49-letni trener podpisał kontrakt na dwa lata.

Ostatnio w Arce dużo się dzieje i nie ma to nic wspólnego z powrotem do treningów. Piłkarze Ekstraklasy zaczęli przygotowania, żeby wznowić rozgrywki przerwane z powodu pandemii koronawirusa.



W klubie z Gdyni doszło do zmiany właściciela. Stery w Arce przejął Michał Kołakowski, syn znanego menedżera piłkarskiego Jarosława Kolakowskiego. Rządy rozpoczął od znalezienia nowego trenera, którym został Ireneusz Mamrot. Były szkoleniowiec Jagiellonii Białystok podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku. Zadanie przed nim niezwykle trudne - utrzymać Arkę w Ekstraklasie. Po 26 kolejkach gdynianie zajmują 15, przedostatnie miejsce w tabeli, do bezpiecznej strefy tracą sześć punktów.



Mamrot zastąpił na stanowisku Krzysztofa Sobieraja, który objął drużynę 10 marca 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Nie zdołał poprowadzić gdynian w żadnym meczu ligowym. Po wznowieniu rozgrywek mógłby zasiąść na ławce jako główny trener jedynie warunkowo w trzech spotkaniach, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień.



Mamrot od roku 2017 do 8 grudnia 2019 roku trenował "Jagę", z którą zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 2017/2018, poprowadził także "Żółto-Czerwonych" w przegranym finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w 2019 roku.

