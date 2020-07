Bramkarz Daniel Kajzer związał się z Arką, zaraz uczyni to pomocnik Szymon Drewniak.

Trzeba przyznać, że kadra I-ligowej Arki Gdynia zaczyna przybierać ciekawy kształt. Każdy dzień przenosi nowe informacje transferowe. Po Kamilu Mazku ( więcej tutaj ) i Julianie Letniowskim ( więcej tutaj ) z gdyńskim klubem trzyletnim związał się bramkarz Daniel Kajzer.

28-letni Kajzer jest wychowankiem Slavii Ruda Śląska. Najlepszy okres jego kariery to dwuletni pobyt w bułgarskim Botewie Płowdiw, z którym w pierwszym sezonie zdobył Superpuchar. Po powrocie do Polski jesienią 2019 roku trafił do Śląska Wrocław, gdzie przeważnie grał w drugim zespole w III lidze.

W świetle prawdopodobnego odejścia Pavelsa Szteinborsa do Jagiellonii Białystok, Kajzer będzie zapewne rywalizował o miejsce w bramce Arki z 20-letnim Kacprem Krzepiszem.

Udało nam się potwierdzić, że lada dzień dwuletni kontrakt z gdyńskim klubem podpisze Szymon Drewniak z Chrobrego Głogów. Wychowanek Lecha Poznań, pracował z trenerem Arki, Ireneuszem Mamrotem w Chrobrym Głogów w sezonie 2015/16. W klubie z Dolnego Śląska Drewniak występował również w niedawno zakończonym sezonie.

Słychać również o zainteresowaniu Arki innym zawodnikiem, który w poprzednim sezonie występował w I lidze. Chodzi o Mateusza Kuzimskiego, który w sezonie 2019/20 zdobył 15 bramek dla Chojniczanki Chojnice.

MS