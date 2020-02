Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN-u uchyliła zakaz udziału w jednym meczu PKO BP Ekstraklasy nałożony przez Komisję Ligi na kibiców Arki obecnych na trybunie "Górka" podczas meczu z Cracovią.

Wobec tego najbliższy mecz Arki z ŁKS-em (niedziela, 1 marca, godzina 15) obejrzą wszyscy chętni kibice.



To niebagatelny atut arkowców w boju o utrzymanie, kameralny stadion nieraz dawał "Żółto-Niebieskim" wsparcie, które oznaczało punkty. Stało się tak ostatnio, gdynianom udało się wygrać z Rakowem Częstochowa 3-2, mimo że do przerwy to goście prowadzili dwoma golami.

Po tym meczu asystent trenera Rakowa, Goncalo Feio mówił: - Znamy ten stadion, tutaj kibice mocno pomagają swemu zespołowi, pchają go do przodu - Portugalczyk część zasługi przypisał gdyńskim kibicom.

Jednocześnie NKO postanowiła nałożyć na Arkę karę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych.

MS

