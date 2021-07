Pochodzący z Wysp Kanaryjskich, Nestor Gordillo obrał nietypową ścieżkę kariery. Po wyjeździe z ojczyzny trafił do Indii skąd w styczniu 2021 r. przyjechał do Polski, by związać się z II-ligowym KKS Kalisz. Napastnik Gordillo w 20 występach (liga plus baraże) zdobył 10 bramek.

KKS Kalisz przegrał w finale baraży o wejście do I ligi ze Skrą Częstochowa, w tej sytuacji po zakończeniu sezonu Nestor Gordillo podpisał dwuletni kontrakt z Arką Gdynia. W wywiadzie z Interią prezes i właściciel gdyńskiego klubu, Michał Kołakowski mówił nam: - Tracimy dwóch ważnych zawodników - Rosołka i Letniowskiego. Na pewno szkoda, z drugiej strony za sukces należy uznać, że w ogóle do nas przyszli. Trzeba ich będzie zastąpić. Nie jest sekretem, że potrzebujemy napastnika.



Czy Gordillo będzie zawodnikiem, który zastąpi Macieja Rosołka? To się okaże, na razie pewne jest, że napastnik będzie trzecim hiszpańskojęzycznym zawodnikiem Arki, obok Luisa Valcarace i Christiana Alemana. Nestor Gordillo to czwarty letni nabytek Arki Gdynia, po Hubercie Adamczyku, Sebastianie Milewskim i Martinie Dobrotce.

Reklama

MS