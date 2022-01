32-letni hiszpański pomocnik, Nestor Gordillo rozwiązał kontrakt z I-ligową Arką Gdynia. Nie tak miał wyglądać pobyt Hiszpana nad Morzem Bałtyckim. Zawodnik przybył do I-ligowej Arki latem ubiegłego roku, po udanych występach poziom ligowy niżej w KKS Kalisz, gdzie w 20 meczach (łącznie z barażowymi) zdobył aż 10 bramek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 2-1. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Sezon w Gdyni Gordillo rozpoczął w podstawowym składzie, jednak szybko z niego wypadł - ostatni mecz w lidze rozegrał jeszcze w sierpniu 2021 r. Potem zaliczył jeszcze dwa spotkania w Pucharze Polski. Hiszpan z Wysp Kanaryjskich wyraźnie przegrał rywalizację z Hubertem Adamczykiem i nie było zaskoczeniem, gdy z nowym rokiem ogłoszono rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron.

Reklama

Arka Gdynia. Nestor Gordillo opuszcza klub

Technicznie to wyglądało tak, że Gordillo rozwiązał umowę z Arką, która obowiązywała do 30 czerwca 2023 r., by zaraz związać się trwającym tyle samo kontraktem z...KKS Kalisz, w którym występował wcześniej.

Łącznie Gordillo w Arce zagrał w 7 meczach (5 ligowych oraz 2 pucharowych - w meczu z GKS Bełchatów zanotował asystę).