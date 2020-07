Rada nadzorcza SSA Arka Gdynia powołała na funkcję prezesa zarządu Michała Kołakowskiego, poinformował klub na stronie internetowej.

Arka znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy i ma niewielkie szanse na pozostanie w lidze.



"Objęcie funkcji wykonawczej w spółce jest dla mnie kolejnym etapem zaangażowania w klub. Pozwoli to na bezpośredni nadzór nad strukturami spółki, ich reorganizacją i usprawnieniem funkcjonowania. Przed nami wiele wyzwań. Jestem przekonany, że pozwoli to na skuteczniejszą realizację planu, który określony został po objęciu przeze mnie pakietu większościowego spółki" - powiedział Kołakowski, cytowany na stronie. Od 8 maja jest on większościowym akcjonariuszem klubu, posiadającym 75 procent udziałów.

Kołakowski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe o kierunku międzynarodowe prawo sportowe w szkole prawa i biznesu ISDE w Madrycie. Przez pięć lat pracował jako pośrednik transakcyjny, uczestnicząc w negocjacjach z zawodnikami oraz klubami piłkarskimi.



Poprzednim prezesem Arki, który sprawował funkcję od 17 stycznia do 30 czerwca był Radomir Sobczak.

