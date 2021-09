Maciej Rosołek ponownie wypożyczony z Legii Warszawa do Arki Gdynia. Jednocześnie napastnik przedłużył kontrakt z warszawskim klubem do 30 czerwca 2024 r. To ruch dość nieoczekiwany, bo przecież po zakończeniu poprzedniego sezonu Fortuna I ligi, w którym Arka uległa w barażu ŁKS, prezes i właściciel Arki Gdynia, Michał Kołakowski mówił nam: - Nie będzie już z nami Macieja Rosołka, który jedenastoma bramkami przez pół sezonu pokazał, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Można powiedzieć, że gdzie idzie to strzela.





Maciej Rosołek w Arce Gdynia

Od chwili, gdy padły te słowa minęły dwa miesiące, a to w piłce nożnej wieczność. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Maciej Rosołek jest napastnikiem sprawdzonym na tym poziomie. W rundzie wiosennej sezonu 2020/21 w 16 meczach w I lidze zdobył dla Arki 10 bramek, wydawało się, że kolejnym krokiem będzie dla niego Ekstraklasa. Stało się inaczej, ale powrót Rosołka to dobra wiadomość dla kibiców Arki Gdynia. Żółto-Niebiescy zanotowali umiarkowany start w I-ligowym sezonie. W sześciu meczach Arka zdobyła 10 punktów (bilans 3-1-2) co daje jej na razie szóste miejsce w tabeli.

Maciej Słomiński