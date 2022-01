Hiszpański zawodnik, Luis Valcarce przyszedł do Arki Gdynia rok temu. Wydawało się, że może być kluczowym zawodnikiem w strategii przyjętej przez ówczesnego trenera gdynian, Dariusza Marca. Valcarce to lewonożny zawodnik, dobrze czujący się w systemie z trzema obrońcami, jako grający na lewej flance wahadłowy. Wiosnę sezonu 2020/21 miał bardziej udaną niż jesień kolejnych rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 2-1. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W poprzednim sezonie Arka sensacyjnie dotarła do finału Pucharu Polski i zagrała w barażach o Ekstraklasę. Na półmetku obecnego sezonu Żółto-Niebiescy plasują się na siódmym miejscu, które nie daje kompletnie nic, a przecież nikt w Gdyni nie kryje ambicji powrotu do Ekstraklasy.

Reklama

Luis Valcarce nie zagra już więcej w Arce

Valcarce rozpoczął z drużyną przygotowania do rundy wiosennej, jednak nie pojechał z ekipą trenera Ryszarda Tarasiewicza na obóz do Kleszczowa. W piątek gdyński klub wydał komunikat o rozwiązaniu przez strony umowy za porozumieniem. Oświadczenie mówi, o tym że "zawodnik ze względu na poważne problemy zdrowotne najbliższej rodziny, zdecydował się wrócić do Hiszpanii".

Następnego dni hiszpański klub Alcorcon poinformował o podpisaniu kontraktu z Valcarce. Drużyna z przedmieść Madrytu, która tak jak Arka gra w żółto-niebieskich strojach, zajmuje ostatnie miejsce na drugim poziomie ligowym w Hiszpanii. W Alcorcon Valcarce spotka m.in. byłego piłkarza Piasta Gliwice i Legii Warszawa, Ekwadorczyka Joela Valencię.

W ostatnich dwóch sparingach, już bez udziału Valcarce, gdynianie przegrali w Cetniewie 0-2 z Odrą Opole i już w Kleszczowie zremisowali 1-1 z GKS Bełchatów (branka Karola Czubaka).



Oto pełna lista zawodników przebywających z drużyną Arki Gdynia na zgrupowaniu w Kleszczowie.



Bramkarze: Kacper Krzepisz, Daniel Kajzer, Michał Molenda.

Obrońcy: Gordan Bunoza, Haris Memić, Martin Dobrotka, Paweł Sasin, Michał Marcjanik, Jerzy Tomal, Kasjan Lipkowski.

Pomocnicy: Sebastian Milewski, Adam Deja, Marcus da Silva, Christian Aleman, Hubert Adamczyk, Fabian Hiszpański, Kacper Skóra, Michał Bednarski, Mateusz Stępień, Jakub Staniszewski.

Napastnicy: Artur Siemaszko, Olaf Kobacki, Karol Czubak, Mateusz Żebrowski, Marcel Szymański.





Maciej Słomiński