W spotkaniu 35. kolejki PKO Ekstraklasy Arka Gdynia podejmuje Łódzki KS. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Kliknij, by dołączyć do relacji na żywo z meczu Arka Gdynia - Łódzki KS

Potyczka drużyn, które w bieżącym sezonie zaznały goryczy degradacji. Nie zapowiada się wprawdzie na szlagier kolejki, ale - jako że nikt nie ma nic do stracenia - przynajmniej bramek nie powinno zabraknąć. Kibice liczą na radosny futbol.

W dwóch poprzednich starciach obu zespołów łodzianom nie udało się zgromadzić kompletu punktów. Jesienią doznali dotkliwej porażki u siebie 1-4, by wiosną remis 1-1 zapewnić sobie tuż przed końcowym gwizdkiem. Jak będzie tym razem?

