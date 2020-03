Tydzień temu Arka w ostatnich sekundach meczu wyrwała remis Rakowowi Częstochowa, teraz los odwrócił się od "Żółto-Niebieskich". Remis gościom zapewnił w 94. minucie Portugalczyk Ricardo Guimaraes.

Zdjęcie Niemal do samego końca wydawało się, że w tym meczu górą będzie Arka (w wyskoku Adam Marciniak). Beniaminek wyrównał jednak tuż przed końcowym gwizdkiem... /Paweł Warżawa /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Arka straciła gola zza połowy boiska. Wideo INTERIA.TV

Zapis relacji na żywo z meczu Arka Gdynia - ŁKS

Reklama

Zapis relacji z meczu Arka Gdynia - ŁKS na urządzenia mobilne

To niezwykła statystyka, ale ŁKS nie trafił do siatki Arki w Gdyni od 40 lat. Ostatnio zrobił to w czerwcu 1980 roku Stanisław Terlecki. Gol "Guimy" dał łodzianom bezcenny punkt, który daje cień szansy w walce o utrzymanie w lidze.

Taktyczny plan ŁKS na ten mecz został nieco pokrzyżowany, gdy w 7. minucie Maciej Dąbrowski składał się do strzału, ale zamiast w piłkę trafił się kolanem w nos. Siknęła krew i doświadczonego stopera zastąpił jeden z najbardziej pechowych piłkarzy Ekstraklasy, Jan Sobociński. Arkowcy nie wykorzystali tego osłabienia szyków obronnych rywala i przez większą część pierwszej połowy spotkania z boiska wiało nudą. O dziwo to zamykający tabelę goście częściej dochodzili do głosu. W 30. minucie Antonio Dominguez strzelał tuż obok słupka. Hiszpan sprowadzony by zastąpić swego rodaka Daniego Ramireza nadawał ton grze w drugiej linii. Arka zdołała odgryźć się dopiero dziesięć minut później, gdy skrzydłem przedarł się wychowanek ŁKS i kapitan Arki Adam Marciniak, idealnie dośrodkował, ale Marko Vejinović sobie tylko znanym sposobem umieścił piłkę obok słupka. Niestety po złej jego stronie.

Holenderski reżyser gry Arki tak jak cały zespół nie rozgrywał dobrego spotkania, ale tak jak tydzień temu w meczu z Rakowem to on zdobył bramkę, która odmieniła losy meczu. W 57. minucie Damian Zbozień uraczył publikę swym firmowym, długim wyrzutem z autu, piłkę przedłużył Jan Sobociński (czyżby znów zadziałało fatum?) a na tzw. "długim słupku" czekał już Vejinović, który umieścił piłkę w siatce. Po tej bramce Arka cofnęła się, a łodzianie próbowali wyrównać. W swoim stylu mieli piłkę przez długie okresy, ale niewiele z tego wynikało. Goście nieźle operowali piłką, ale byli zupełnie bezzębni. Jedyne poważne ostrzeżenie dla Żółto-Niebieskich mieliśmy w 63. minucie, gdy Jakub Wróbel w dobrej sytuacji posłał piłkę obok bramki Pavelsa Steinborsa. Poza tym trwały nieudolne próby wyrównania, ale skałę nie do przejścia stanowił skandynawski duet stoperów Arki Frederik Helstrup - Douglas Bergqvist.

To Arka była groźniejsza, wcześniej niewidoczny Nemanja Mihajlović z najostrzejszego możliwie kąta w 77. minucie strzelił obok słupka. Gdy wydawało się, że gospodarze wymęczą wygraną ostatni atak rozpaczy ŁKS przyniósł gola. W 94. minucie pechowiec Sobociński posłał piłkę w stronę pola karnego Arki, po przebitce piłka trafiła do "Guimy", który uciszył trybuny. ŁKS zdobył pierwszy punkt na wyjeździe od 20 października 2019 roku, gdy zremisował 1:1 z Górnikiem w Zabrzu.

Po tym spotkaniu Arka jest wciąż 14. w tabeli Ekstraklasy i traci dwa punkty do Wisły Kraków, która zajmuje pierwsze bezpieczne miejsce. ŁKS jest ostatni w tabeli i od pozycji zapewniającej utrzymanie w lidze dzieli go 10 punktów. Do pogrzebu jeszcze daleko, mimo że właściciel łódzkiego klubu Tomasz Salski jest dobrze prosperującym przedsiębiorcą pogrzebowym

MS

Arka Gdynia - ŁKS Łódź 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Marko Vejinović (57), 1-1 Ricardo Guimaraes (90+4).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Fabian Serrarens, Mateusz Młyński, Adam Deja, Pavels Steinbors, Adam Marciniak. ŁKS Łódź: Tadej Vidmajer, Ricardo Guima.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 7 064.