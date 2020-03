Wieloletni piłkarz i kapitan Arki Gdynia został nowym szkoleniowcem klubu. Na tym stanowisku zastąpił Aleksandara Rogicia, który kilka dni temu podał się do dymisji.

Tuż po przegranym 1-2 meczu u siebie z Wisłą Płock za kulisami stadionu Arki Gdynia trwały gorączkowe narady. Byli tacy, którzy dawali sobie uciąć jedną z kończyn, że następcą trenera Rogicia zostanie Leszek Ojrzyński. Szkoleniowiec ten był obecny na meczu Arki z Piastem w Gliwicach (0-1), prowadził już gdyńską drużynę w latach 2017-18. Był to najbardziej udany okres w historii "Żółto-Niebieskich", bo Ojrzyński wygrał Puchar Polski pokonując w finale Lecha Poznań. Potem dwukrotnie dość komfortowo utrzymał Arkę w Ekstraklasie, w międzyczasie zdobył Superpuchar Polski i godnie zaprezentował się w kwalifikacjach europejskich pucharów.



Ojrzyński przestał być trenerem gdynian po sezonie 2017/18 i to mimo, że zajął z drużyną wyższe miejsce w lidze od rywala zza miedzy, Lechii Gdańska, stało się tak po raz pierwszy od 12 sezonów. Czemu więc go zwolniono? Ano dlatego, że jego dość toporny, mocno fizyczny, choć przynoszący efekty styl nie przypadł do gustu rodzinie Midaków, którzy przejęli Arkę przed sezonem 2017/18. Midakowie wymarzyli sobie nadmorską tiki-takę w tym celu zatrudnili trenera Zbigniewa Smółkę. Trudno by teraz właściciele przyznali się do błędu sprzed dwóch lat i postawili na Leszka Ojrzyńskiego.



W tej sytuacji stanęło na rozwiązaniu kompromisowym i misja utrzymania Arki w Ekstraklasie została powierzona asystentowi Ojrzyńskiego z Wisły Płock oraz ostatnio pomocnika trenera Rogicia, legendzie klubu, Krzysztofowi Sobierajowi. Będzie to arcytrudne zadanie, Arka zajmuje 15., przedostatnie miejsce w Ekstraklasie, tracąc do bezpiecznego miejsca sześć punktów. Na pierwszy ogień Sobieraj (którego jedyna dotychczas samodzielna praca miała miejsce w A-klasowym Ogniwie Sopot) zostanie sprawdzony w derbach Trójmiasta. Arka jeszcze nigdy nie wygrała z Lechią na poziomie Ekstraklasy.

Zmiany trenera w Gdyni przed derbami stały się nową świecką tradycją. Ojrzyński rozpoczął pracę w Arce w 2017 roku od przegranej 1-2 w Gdańsku. W kolejnym sezonie Zbigniew Smółka został w kuriozalny sposób zwolniony przed derbowym meczem w Gdyni (0-0). Zastąpił go Jacek Zieliński, którego z kolei zmienił Aleksandar Rogić, który zaczął pracę przy Olimpijskiej 5, rzecz jasna od derbowego spotkania, w którym padł dramatyczny remis 2-2. Rewanżu w Gdańsku nie doczekał. Drużynę przejmuje od niego dotychczasowy Krzysztof Sobieraj.

Spotkanie derbowe rozegrane zostanie w niedzielę 15 marca o godzinie 17.30. W związku z decyzją władz państwowych o odwołaniu imprez masowych, mecz zostanie rozegrany bez udziału publiki. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa.

MS

