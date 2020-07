Kontrakt z Arką Gdynia podpisał Kamil Mazek. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka. Marcus da Silva po meczu z ŁKS-em (3-2). Wideo INTERIA.TV

Mazek to 26-letni wychowanek Legii Warszawa. Ze stolicy powędrował do I-ligowego Dolcana Ząbki. Dobra gra zaowocowała transferem do ekstraklasowego Ruchu Chorzów. Najlepszy jego sezon to rozgrywki w sezonie 2015/16, gdy skrzydłowy rozegrał 28 spotkań i zdobył trzy bramki.

Reklama

Pobyt w Zagłębiu Lubin nie był tak owocny. Na Dolnym Śląsku nie poszło tak jak planował stąd wypożyczenie o szczebel niżej do Stomilu Olsztyn. Ostatni sezon to powrót do Lubina i gra w rezerwach Zagłębia w III lidze.

Ogółem na poziomie Ekstraklasy Mazek ma na koncie 62 mecze i pięć bramek. Piłkarz będzie starał się odbudować w Arce Gdynia, która właśnie opuściła najwyższy szczebel rozgrywek. Z trójmiejskim klubem Kamil Mazek podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Zdjęcie Kamil Miazek (przy piłce) / Piotr Dziurman / East News

MS