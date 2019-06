Arka Gdynia. Kamil Antonik podpisał dwuletni kontrakt

Kamil Antonik został nowym zawodnikiem Arki Gdynia. 21-letni skrzydłowy ostatnio był zawodnikiem Resovii.

Antonik występuje na pozycji prawego pomocnika. W zeszłym sezonie był zawodnikiem drugoligowej Resovii. W 26 spotkaniach zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst.

- Kamil to utalentowany młody zawodnik. Znam jego potencjał, był obserwowany, stąd nasza determinacja w jego pozyskaniu. Jego przyjście stwarza nam rywalizację na pozycji młodzieżowca. Są także Stępień, Młyński i inni, ale także potrzebują konkurencji i rywalizacji. Cieszę się, że Kamil trafił do nas, mimo że konkurencja do jego pozyskania była silna - powiedział trener Jacek Zieliński dla oficjalnej strony internetowej Arki.

Przypomnijmy, że w przyszłym sezonie drużyny Ekstraklasy będzie obowiązywał nakaz wystawienia do gry przynajmniej jednego zawodnika urodzonego w 1998 roku lub później.

