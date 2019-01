Arka Gdynia. Jankowski: Na mecz patrzę głębiej, niż tylko na zdobyte punkty

Zimowe zgrupowanie Arki Gdynia w Turcji to oprócz treningów i sparingów, także doskonała okazja do porozmawiania z zawodnikami. Z okazji tej skrupulatnie korzystają przedstawiciele klubu z Wybrzeża, prezentując kolejnych graczy, znanych z zielonej murawy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Gdynia świętuje jubileusz klubu. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Maciej Jankowski trafił do Arki wiosną 2018 roku. Przedstawiciele klubu z Olimpijskiej w Gdyni, w rozmowie na kanale Arka.TV przyznają, że wiosenne występy napastnika nie były do końca udane. Natomiast jesienna część obecnego sezonu to już inna, bardziej pozytywna historia, którą zobrazować może siedem bramek Jankowskiego. Po Michale Janocie, który na koncie ma 9 goli, jest drugim najskuteczniejszym strzelcem "żółto-niebieskich".

- Ma na to wpływ wiele czynników, na przykład to, że drużyna lepiej gra, chce grać bardziej ofensywnie. Ma to duże znaczenie, czy zawodnicy ofensywni kreują sytuacje, czy nie - wyjaśnia Maciej Jankowski.

Zawodnik przyznał, że najlepiej czuje się na skrzydle.

- Myślę, że staram się zauważać wolne obszary na boisku, i staram się je wykorzystywać, podaniem, czy też wbiegnięciem w tę strefę. Jak dostaję dobre podanie, wystarczy je wykończyć - opisał swoją filozofię gry w piłkę. - Na skrzydle bardzo dobrze pracuje mi się z Adamem Marciniakiem, dobrze pracowało z Kolevem, jak jeszcze był z nami. On bardzo dobrze absorbował obrońców, dając miejsce innym zawodnikom. To trudna sytuacja, bo napastnik ma wiele ważnych zadań do wykonania, i rzadko się dostrzega, że samym poruszaniem się po boisku stwarza sytuacje dla kolegów, nie zawsze strzela gole. A przecież napastnika rozlicza się za zdobyte bramki...

Jankowski powiedział, że nie wyznacza sobie konkretnych celów, jak np. liczba zdobytych bramek na sezon.

- Moim celem zawsze było to, żeby grać tak, żebym był z tej gry zadowolony z każdego przyjęcia, z każdego podania, każdej fajnej akcji - przyznał. - Chodzi o to, żebym widział, że ma to sens. Kiedy gram słaby mecz, i strzelę bramkę i wygramy 1-0, to nie jestem wtedy z siebie zadowolony. Wszyscy są zadowoleni, ale ja nie. Ok, zdobyliśmy trzy punkty, ale ja patrzę na to troszkę głębiej - skwitował.

Maciej Jankowski jest wychowankiem Sarmaty Warszawa. W lipcu 2010 roku trafił do Ruchu Chorzów. Zagrał tam przez 4 sezony łącznie 131 spotkań w których zdobył 29 bramek. W sezonie 2011/12 z Ruchem zdobył wicemistrzostwo Polski i grał w finale Pucharu Polski. Jesienią 2014 roku przeszedł do Wisły Kraków. Do jesieni 2015 rozegrał tam 46 spotkań i zdobył 8 bramek. Od wiosny 2015 roku grał już w Piaście Gliwice. Rozegrał tam 29 spotkań, w których zdobył 7 bramek.

W Arce debiutował 4 marca 2018 w meczu Cracovia - Arka (2-1). W barwach klubu z Wybrzeża rozegrał 23 mecze w Ekstraklasie, w których zdobył 9 bramek.

Łukasz Razowski z Gdyni

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy