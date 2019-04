Karuzela trenerska w Ekstraklasie kręci się w najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że do ligi wróci Jacek Zieliński, który ma być nowym szkoleniowcem Arki Gdynia.

W ubiegłym tygodniu ze stanowiskiem trenera Arki pożegnał się Zbigniew Smółka. Tymczasowo jego rolę przejął dotychczasowy asystent Grzegorz Witt.

Niedawna fala zwolnień trenerów w Ekstraklasie zatopiła też Adama Nawałkę, Ricardo Sa Pinto i Kibu Vicunę.

Miejsce Nawałki w Lechu do końca sezonu zajął Dariusz Żuraw, w Legii fotel po Sa Pinto zajął póki co Aleksandar Vuković, a nowym trenerem Wisły Płock został, wracający do Ekstraklasy, Leszek Ojrzyński.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", pewny jest już także powrót do Ekstraklasy Jacka Zielińskiego, który zostanie trenerem Arki Gdynia. Kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia ma być podpisany już w piątek.

Zieliński znów popracuje w Ekstraklasie po niespełna roku. W lutym 2018 podjął się ratowania Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, ale misja się nie powiodła. W klubie spadkowicza popracował do września. Od tej pory nie trenował żadnego zespołu.

Arka zajmuje 13. miejsce w Ekstraklasie, ale ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. W sobotę o 18, w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, gdynianie podejmą Miedź Legnica.

