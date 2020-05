Arka Gdynia. Ireneusz Mamrot: Nasi zawodnicy odżyli

Arka przystąpi do wznowionych rozgrywek ekstraklasy pod wodzą nowego właściciela oraz trenera. - W klubie doszło ostatnio do wielu zmian i widać, że piłkarze odżyli – przyznał Ireneusz Mamrot, który jest czwartym w tym sezonie szkoleniowcem gdynian.

Mamrot przejął Arkę 10 maja. To czwarty w tym sezonie szkoleniowiec żółto-niebieskich - do 8 października zespół prowadził Jacek Zieliński, dwa dni później zastąpił go Aleksandar Rogic, a 10 marca Serba zmienił Krzysztof Sobieraj. Temu ostatniemu nie dane jednak było, ze względu na przerwanie rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa, poprowadzić drużyny w ligowym spotkaniu.

Zatrudnienie Mamrota było pierwszą decyzją nowego właściciela Arki Michała Kołakowskiego (to syn znanego piłkarskiego menedżera Jarosława), który nabył od Dominika Midaka 75 procent akcji gdyńskiego klubu.



49-letniego szkoleniowca czeka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem po 26 kolejkach żółto-niebiescy plasują się na spadkowej, 15. pozycji i do bezpiecznej 13. lokaty, którą zajmuje Wisła Kraków, tracą sześć punktów.



"W klubie doszło ostatnio do wielu zmian i widać, że wszyscy odżyli. Zawodnicy nie mogą odciąć się od tego, co dzieje się wokół nich, bo pewne problemy pojawiają się z tyłu głowy i gracze nie funkcjonują tak jak powinni. Piłkarze jednak widzą, że sporo rzeczy się wyjaśnia i prostuje. Ja także widzę spory zapał do pracy. Cieszę się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Koncentrujemy się na treningach, ale to, co dzieje się poza boiskiem, też ma wpływ na dyspozycję drużyny" - skomentował Mamrot.