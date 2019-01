Frederik Helstrup przedłużył umowę z Arką - poinformował klub z Gdyni. Jak wynika z komunikatu, kontrakt z piłkarzem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 roku.

To, że potrafią zdobywać gole, piłkarze Arki Gdynia udowodnili niejednokrotnie. Jednocześnie pokazali też, że równie łatwo bramki tracą. Za przykład niech posłuży ostatni mecz 2018 roku, kiedy to zremisowali z Wisłą Płock 3-3.

- To, jak wyglądamy jako zespół w defensywie, jest karygodne - stwierdził zaraz po meczu z Wisłą Płock Michał Janota, pomocnik Arki Gdynia. - Myślę, że mamy nad czym pracować w okresie przygotowawczym.

Piłkarz przyznał, że zespół Arki sam sprokurował wszystkie sytuacje, po których stracił gole we wspomnianym spotkaniu.

Dlatego tak ważne, w przypadku gdynian, jest zorganizowanie dobrej obrony. Przedłużenie z urodzonym w 1993 roku w Kopenhadze Frederikiem Helstrupem, środkowym obrońcą, to krok działaczy z Olimpijskiej w tym kierunku.

Kariera seniorska Helstrupa to występy w takich klubach jak: Lyngby BK (36 spotkań/ 3 bramki), AC Horsens (41/1) oraz Helsingborgs IF (sezony: 14/15, 15/16 i 16/17: 74 mecze/2 bramki). Zawodnik grał też w reprezentacji Danii od U-18 do U-20. W Arce Gdynia debiutował 10 sierpnia 2017 roku w meczu Pucharu Polski ze Śląskiem (4-2). Zagrał do tej pory w 53 meczach.

Warto przypomnieć, że do klubu z Gdyni dołączył w styczniu inny obrońca, Michael Olczyk.



- Michael to zawodnik, którego obserwuję od wielu lat, reprezentant Polski w wielu kategoriach. Niestety, podczas pobytu w pierwszoligowej Olimpii Grudziądz, wiosną, nabawił się ciężkiego urazu, skomplikowanego urazu ręki. U nas był testowany już w listopadzie i wypadł bardzo dobrze, wykonał bardzo ciężką pracę. Piłkarz grający obiema nogami, da nam podniesienie rywalizacji na lewej jak i na prawej obronie. To też zawodnik grający bardzo ofensywnie - podkreślił Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia.

Łukasz Razowski z Gdyni

