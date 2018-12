Wedle nowego prawa uchwalonego przez przedstawicieli PZPN, od przyszłego sezonu każdy z klubów Lotto Ekstraklasy będzie zobowiązany do wystawienia w meczu co najmniej jednego gracza młodzieżowego. Taka decyzja jest na rękę trenerowi Arki Gdynia, który od dawna przygotowuje klub na taką ewentualność.

Przypomnijmy, jak podali przedstawiciele Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, od sezonu 2019/2020 wprowadzono obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego juniora. Ma to pomagać w promowaniu gry młodych zawodników. Jak czytamy w komunikacie PZPN, w rozgrywkach na szczeblu centralnym kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika-młodzieżowca.



- Jestem za wprowadzeniem młodzieżowca w Ekstraklasie, pomimo tego, że na ten temat jest wiele dyskusji, a młodzieżowców jest mało. Uważam jednak, że ten ruch spowoduje najważniejszą rzecz: inwestowanie w infrastrukturę, inwestowanie w akademie piłkarskie, w trenerów młodzieży - wyliczył zalety decyzji PZPN Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia.



Szkoleniowiec "Żółto-Niebieskich" przedstawił także swoją wizję szkolenia młodych graczy. Uważa on, że za kilka lat zmuszenie klubów do trenowania młodzieżowców, przyniesie skutek. Bowiem, jak obliczył, przy 16 zespołach w lidze, trenować z seniorami będzie minimum 64 zawodników w wieku juniora - przy założeniu, że w klubie trenuje czterech młodych chłopaków, z czego jeden bądź dwóch gra w pierwszej drużynie.



- Taka jest moja filozofia rozwoju młodych piłkarzy, oni wtedy świetnie się rozwijają, i tak postępujemy w Arce od mojego przyjścia do klubu - stwierdził Smółka. - My w nowym sezonie będziemy więc przygotowani do zmian.



Debiutów na stadionie przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni rzeczywiście nie brakuje. Działacze Arki skrzętnie odnotowują debiuty najmłodszych piłkarzy w żółto-niebieskich barwach: w wieku 17 lat' 212 dni debiutował Krystian Żołnierewicz, w wieku 17 lat' 221 dni Mateusz Młyński a w wieku 17 lat' 292 dni Jan Łoś.



Debiut to dopiero początek przygody, i walki o prawo do występów na najwyższej polskiej lidze piłki nożnej. Jednym z młodych piłkarzy w składzie Arki Gdynia jest trzeci na wspomnianej liście Jan Łoś, urodzony właśnie w mieście z morza i marzeń. Początkowo grał w Bałtyku, potem, w sezonie 2016/2017 zasilił kadry drugiej drużyny Arki. W Ekstraklasie zadebiutował w tym roku, w maju, w meczu z Cracovią Kraków (wygranym przez Arkę 2-0). Po raz ostatni w meczu Ekstraklasy Łoś wystąpił w meczu z Wisłą Płock, zremisowanym 3-3 przed własną publicznością, rozegranym na zakończenie 2018 roku. Na murawie spędził 10 minut.



- Cel był jeden: jak wchodzisz na boisko, to robisz wszystko, by pomóc drużynie strzelić bramkę i zapewnić drużynie zwycięstwo - powiedział po meczu młody gdynianin.



W styczniu Arka wyjedzie na zgrupowanie do Turcji, gdzie piłkarze będą się przygotowywać do pierwszego meczu w Ekstraklasie w 2019 roku, który zagrają 10 lutego z Koroną Kielce. Jan Łoś nie ukrywa, że ma zamiar walczyć o miejsce w pierwszym składzie.



- Myślę, że każdy z chłopaków w drużynie w okresie przygotowawczym da z siebie wszystko, a ja mam takie samo zadanie - stwierdził. - Będę robił wszystko, by przekonać do siebie trenera, czy to na treningach, czy na sparingach. Zobaczymy co przyniesie życie. Patrzymy w przyszłość z optymizmem.