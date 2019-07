Arka Gdynia będzie mieć nowego napastnika. W przyszłym sezonie w klubie zagra Fabian Serrarens.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Start ligi tuż tuż. Kto się wzmocnił, a kto osłabił? Wideo INTERIA.TV

Informację o pozyskaniu Serrarensa w czasie konferencji prasowej przekazał Wojciech Pertkiewicz, prezes klubu z Gdyni. Według serwisu 90minut.pl, zapewnił, że klub doszedł już do porozumienia z napastnikiem, który we wtorek przyjechał na testy medyczne do Trójmiasta.

Reklama

28-letni Serrarens trenował w akademii Ajaxu, a potem występował w kilku klubach w ojczyźnie. W ostatnim sezonie grał w De Graafschap, dla którego strzelił siedem goli w Eredivisie. Poprzednie sezony spędził w niższych ligach holenderskich.



Wiosną w Arce grał już inny Holender Marko Vejinović, ale po zakończeniu sezonu dobiegła końca jego umowa wypożyczenia z AZ Alkmaar. Oprócz Serrarensa, tego lata zespół z Gdyni zasili już m.in. Hiszpan Santi Samanes, Bośniak Azer Busuladzić i Gruzin Dawit Schirtladze.



Ekstraklasa: sprawdź terminarz na nowy sezon





Zdjęcie Fabian Serrarens ma teraz strzelać gole w Ekstraklasie / VI-Images / Contributor / Getty Images

DG