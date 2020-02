Gospodarze wzniosą się ponad organizacyjne zawirowania? A może to goście przełamią swój największy kompleks? Na inaugurację rundy wiosennej Arka Gdynia podejmuje Cracovię. Spotkanie o godz. 18, relacja w Interii.

Na start Ekstraklasy terminarz funduje zderzenie ognia z wodą.

Walcząca o utrzymanie i szargana problemami organizacyjnymi Arka, staje naprzeciwko Cracovii, która dziś jest jednym z najlepiej poukładanych klubów, zimą zdecydowanie wzmocniła skład i jako wicelider ma pełne prawo myśleć o walce o mistrzostwo Polski.

Problem Cracovii...

W tej sytuacji wskazanie faworyta powinno być dziecinnie proste, gdyby nie jedno "ale" - w tym sezonie Cracovia ma duże problemy w meczach z zespołami walczącymi o utrzymanie. Dwukrotnie przegrała z ostatnim w tabeli ŁKS-em, trzy punkty straciła też w Kielcach z Koroną i zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze. Dodatni bilans piłkarze trenera Michała Probierza mają tylko z Wisłą Kraków (wygrana przy Reymonta) i właśnie z Arką, którą pokonali u siebie 3-1.

- Jesienią rzeczywiście straciliśmy wiele punktów ze słabszymi zespołami i to w momencie, gdy mieliśmy szanse na odskoczenie w tabeli. Pracowaliśmy jednak nad tym w sparingach. Chcemy odrabiać straty i przełamywać się w chwilach, gdy przegrywamy. To kolejny krok w budowaniu drużyny, który chcemy zrobić - podkreśla trener Michał Probierz.

... zamieszanie w Arce

Dużo większe problemy mają jednak w Gdyni. Nie dość, że drużyna jest tuż nad kreską (ma tyle samo punktów, co zespoły z grupy spadkowej), to jeszcze atmosfera w klubie jest bardzo gorąca.

W styczniu miasto wstrzymało finansowanie klubu, a większościowy akcjonariusz Arki Dominik Midak ma już dość i zamierza sprzedać klub. Decyzję podjął po tym, gdy zaczęły pojawiać się transparenty obrażające jego, a także rodzinę Midaków oraz innych działaczy (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ ).

W tej sytuacji sztab szkoleniowy Arki nawet nie próbuje zaklinać rzeczywistości.

- Atmosfera wokół klubu ma wpływ na to, co dzieje na boisku, ale tylko będąc razem możemy osiągnąć sukces. Musimy być zjednoczeni, żadna rywalizacja wewnątrz klubu nam nie pomoże. Jesteśmy profesjonalistami, musimy skupić się na swojej pracy oraz rzeczach, na które mamy wpływ - podkreśla Aleksandar Rogić, trener Arki.

W tym całym zamieszaniu pojawiły się nawet głosy, że także szkoleniowiec będzie chciał zrezygnować z pracy w Gdyni.

- Przerwa zimowa sprzyja plotkom. Mam proste zasady i do kiedy będą one respektowane, będę w Arce - uciął Rogić.

Nie ma czasu na rozpędzanie się

Arka i Cracovia do rundy wiosennej przygotowywały się w Turcji. Lepszymi wyniki mogą pochwalić się "Pasy", które pokonały TSV Hartberg (3-2), zremisowały z Partizanem Belgrad (1-1) i FK Soczi (0-0) oraz przegrały z MKF Rużomberok (1-2).

Arka podczas zgrupowania też wygrała tylko raz - z FK Struga (2-0) i przegrała pozostałe trzy spotkania: z Łokomotiwem Płowdiw (1-4), Crveną Zvezdą Belgrad (2-3) i FK Sumqayıt (0-1).

- W Turcji mieliśmy bardzo dobre warunki i sparingpartnerów, ale w piątek czeka nas mecz z przeciwnikiem, który będzie bardzo zmotywowany. Arka zrobi wszystko, by nas ograć. Ich problemy organizacyjne? Nie odnoszę się do tych kwestii. To temat na zupełnie inne rozmowy - podkreśla trener Probierz.

Adam Marciniak, kapitan Arki i były zawodnik Cracovii: - Pierwsze mecze będą mega istotne. Nie mamy czasu na rozpędzanie się, musimy zacząć tę rundę bardzo mocno. Cieszę się, że udało się utrzymać kluczowych zawodników i uważam, że wiosną to będzie naszą siłą.

W zespole gospodarzy nie zagra dziś Damian Zbozień (pauzuje za czerwoną kartkę). Z kolei w "Pasach" zabraknie Davida Jablonsky’ego (pauza za czerwoną kartkę), Michala Siplaka (pauza za żółte kartki) oraz Rubio (wyjechał do chorego ojca).