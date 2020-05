Nowe porządki w Arce Gdynia. Po zmianie właścicielskiej i trenerskiej z klubem pożegna się obrońca Christian Maghoma. Jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Maghoma trafił do Arki jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2018/19. W ciągu dwóch lat rozegrał 39 spotkań w drużynie z Gdyni, z czego 21 w tym sezonie.

22-latek jest wychowankiem słynnego Tottenhamu Hotspur. Przed transferem do Arki był wypożyczony do grającego w niższej klasie rozgrywkowej Yeovil Town.



Dziś Arka poinformowała o rozwiązaniu umowy z Maghomą, jednokrotnym reprezentantem Demokratycznej Republiki Konga.



Klub z Gdyni przechodzi ostatnio spore zmiany. Najpierw klub od rodziny Midaków kupił Michał Kołakowski, syn Jarosława Kołakowskiego, znanego agenta piłkarskiego, reprezentującego m.in. Kamila Glika. Później z funkcji trenera odwołany został Krzysztof Sobieraj (nie zdążył poprowadzić drużyny w żadnym meczu), a zastąpił go Ireneusz Mamrot.





