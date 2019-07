Arka Gdynia pokonała pierwszoligową Chojniczankę Chojnice 1-0 w sparingu rozegranym w Gdyni. Jedynego gola strzelił w pierwszej minucie Marcus Vinicius.

Gdynianie zagrali już bez gruzińskiego skrzydłowego Luki Zarandii, który we wtorek podpisał kontrakt z belgijskim Zulte Waregem. W pierwszej połowie wystąpił za to jego rodak Dawit Schirtładze. Arka testuje 26-letniego ofensywnego pomocnika.

To właśnie od przeprowadził akcję, po której Marcus Vinicius strzelił gola.



Był to ostatni sparing żółto-niebieskich przed zgrupowaniem, na które wyjadą w czwartek do Gniewina. Obóz potrwa do 12 lipca, a arkowcy zagrają podczas niego z Chemnitzer FC (6 lipca), Olimpią Elbląg (9 lipca) i Larne FC z Irlandii Północnej (12 lipca).

Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice 1-0 (1-0)

Bramka - Marcus Vinicius (1.).

Arka (1. połowa): Krzepisz - Olczyk, Marić, Helstrup, Marciniak - Vinicius, Busuladzic, Nalepa, Samanes - Skhirtladze - Siemaszko.

Arka (2. połowa): Staniszewski - Zbozień, Danch, Maghoma, Wawszczyk - Deja - Banaszewski (70. Łoś), Cvijanović, Aankour, Jankowski - Kolev.

Chojniczanka (1. połowa): Witan - Mudra, zawodnik testowany, Michalski, Sylwestrzak - Przybecki, Zawistowski, Wolski, Drozdowicz - Kuzimski, Mikołajczak.

Chojniczanka (2. połowa): Janukiewicz - Podgórski, Wołąkiewicz, zawodnik testowany, Mudra - Sacharuk, Zawistowski (68. Wolski), Letniowski, Trochim, Drozdowicz (70. Kuzimski) - Surdykowski.