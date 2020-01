Środkowy pomocnik Marcin Budziński i hiszpański skrzydłowy Nando Garcia nie są już piłkarzami Arki Gdynia. Obaj rozwiązali w piątek kontrakt z 13. klubem ekstraklasy za porozumieniem stron.

Zarówno Budziński jak i Nando, który nie pojechał z drużyną na obóz do Turcji, trafili do Arki w trakcie sezonu - ten pierwszy na początku sierpnia, a Hiszpan na początku września. 29-letni Polak rozegrał w rundzie jesiennej w ekstraklasie 12 spotkań, natomiast dorobek młodszego o cztery lata skrzydłowego to sześć ligowych występów.

Nando przeszedł do Realu Racing Club de Santander, który w hiszpańskiej drugiej lidze plasuje się na ostatniej, 22. pozycji. Wcześniej z gdyńskiego zespołu odeszli hiszpański lewy obrońca Samuel Araujo, bośniacki środkowy pomocnik Azer Busuladzic oraz skrzydłowy Maksymilian Banaszewski.

W przerwie zimowej Arka pozyskała do tej pory tylko jednego zawodnika. Do ekipy prowadzonej przez serbskiego szkoleniowca Aleksandara Rogica dołączył jego rodak Nemanja Mihajlovic. 24-letni boczny pomocnik, który ostatnio występował w holenderskim SC Heerenveen, podpisał umowę do 30 czerwca przyszłego roku.

