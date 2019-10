Serb Aleksandar Rogić został nowym trenerem Arki Gdynia. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu 2020/21.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazimierz Moskal po meczu z Koroną Kielce (4-1). Wideo INTERIA.TV

Rogić zastąpił na stanowisku zwolnionego niedawno Jacka Zielińskiego.



Reklama

Gdynianie w tym sezonie Ekstraklasy spisują się słabo. Po 11 kolejkach mają na koncie tylko dziewięć punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Przyczyną zwolnienia Zielińskiego były właśnie kiepskie wyniki. Czarę goryczy przelała klęska Arki w Płocku z tamtejszą Wisłą 1-4.



Tymczasowym trenerem został Daniel Myśliwiec. Przerwę w rozgrywkach Ekstraklasy na mecze reprezentacji, włodarze klubu wykorzystali na poszukiwania nowego szkoleniowca. Media spekulowały, że drużynę przejmie Wojciech Stawowy. Tak się jednak nie stało. Arka postawiła na Aleksandara Rogicia.

38-letni szkoleniowiec karierę z seniorami rozpoczął w sezonie 2007/08 w klubie FC Floriana na Malcie. Następnie w sierpniu 2008 roku został asystentem trenera reprezentacji Serbii Radomira Anticia i wraz z nią awansował na mundial w RPA w 2010 r.



W 2011 roku pracował jako asystent trenera Ghany Gorana Stevanovicia oraz brał udział w Pucharze Narodów Afryki 2012, gdzie drużyna zajęła czwarte miejsce. W 2012 r. był asystentem trenera Vladimira Vermezovicia w FK Partizan, z którym zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europejskiej UEFA.



Od grudnia 2012 do grudnia 2013 r. ponownie pracował jako asystent z Anticiem w chińskim Shandong Lunenang, z którym zdobył wicemistrzostwo Chin.



We wrześniu 2014 r. wrócił jako asystent do reprezentacji Serbii prowadzonej przez Dicka Advocaata, a następnie w styczniu 2015 r. ponownie do ligi chińskiej i Anticia w zespole Hebei CFFC.



W lipcu 2017 r. został zatrudniony jako pierwszy trener mistrza Estonii FCI Tallin. Kilka miesięcy później doszło do połączenia dwóch klubów FCI Tallin i FC Levadia Tallin, a drużyna przyjęła nazwę FCI Levadia Tallin. Zdobył Superpuchar oraz Puchar Estonii, a także dwukrotnie brał udział w eliminacjach Ligi Europy. W 2018 w lidze jego zespół zajął drugie miejsce.

Arka jest czwartym klubem Ekstraklasy, w którym doszło w tym sezonie do zmiany szkoleniowca. Wcześniej roszada na tym stanowisku miała miejsce w Wiśle Płock, Koronie Kielce i KGHM Zagłębiu Lubin.

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy