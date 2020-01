Arka Gdynia. 25 zawodników na pierwszym treningu

25 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy, wzięło w czwartek udział w pierwszym po zimowej przewie treningu Arki Gdynia. 18 stycznia 13. drużyna Ekstraklasy pojedzie na zgrupowanie do Turcji, gdzie przebywać będzie do 1 lutego.

W inauguracyjnych zajęciach zabrakło Frederika Helstrupa, Samu Araujo, Dawita Szirtładze i Azera Busuladzica, którzy dostali zgodę na późniejszy powrót do Gdyni. Ponadto Jan Łoś został przesunięty do rezerw, a do kadry pierwszego zespołu wrócili inni młodzieżowcy - Jakub Wilczyński i Mateusz Stępień.

Z drużyną ćwiczył ponadto Michał Kopczyński, który z powodu kontuzji barku nie rozegrał jesienią żadnego spotkania. Arka rozwiązała natomiast kontrakt z Maksymilianem Banaszewskim, który na wiosnę 2019 roku wystąpił w Ekstraklasie w ośmiu meczach, ale w tym sezonie grał tylko w czwartej lidze.

W piątek trener Aleksandar Rogić zaplanował badania krwi oraz pomiar wagi, natomiast w sobotę i niedzielę, poza normalnymi treningami, odbędą się także badania wydolnościowe oraz testy siły.

18 stycznia gdynianie wylecą na zgrupowanie do Turcji - w Larze koło Antalyi przebywać będą do 1 lutego i w tym czasie rozegrają cztery mecze kontrolne. Ich rywalami będą Sumgait FK z Azerbejdżanu (21 stycznia), Crvena Zvezda Belgrad (26), FK Struga Trim-Lum (28) z Macedonii Północnej oraz Lokomotiw Płowdiw (31).

Podobnie jak w przerwie zimowej minionego sezonu podróż w obie strony do Turcji żółto-niebiescy odbędą jednym samolotem razem z piłkarzami Lechii Gdańsk.

Po powrocie z obozu arkowcy dostaną dwa dni wolnego i 3 lutego rozpoczną bezpośrednie przygotowania do pierwszego w rundzie wiosennej spotkania. Na jej inaugurację gdynianie podejmą w piątek 7 lutego drugą w tabeli Cracovię.



Autor: Marcin Domański

