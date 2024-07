Anglicy wygrali wyścig o talent. Rekordowy zastrzyk dla polskiego klubu

Gdy Arka Gdynia w kuriozalnych okolicznościach straciła awans do Ekstraklasy na finiszu sezonu 2023/24 było jasne, że w nadmorskim klubie dojdzie do zmian personalnych. Zwłaszcza, że klub zatrudnił w dziale administracyjnym i sportowym osoby, które miały pracować na ekstraklasowych warunkach. Dwa najgorętsze nazwiska to dwaj najlepsi strzelcy Arki w minionym sezonie - Karol Czubak (15 goli) i Olaf Kobacki (13 branek). Ten pierwszy doskonale czuje się w Gdyni, niedawno został ojcem także niechętnie ruszałby się w Polskę mimo sygnałów świadczących o zainteresowaniu klubów z Ekstraklasy. Inaczej ma się sprawa z Kobackim, który już posmakował zagranicznej piłki w barwach Atalanty Bergamo, gdzie występował w zespole młodzieżowym.

