Kowalczyk dodała wpis w rocznicę śmierci Tekielego. Łzy cisną się do oczu

17 maja 2023 roku Polskę obiegła niezwykle przykra i zaskakująca wieść - podczas wyprawy w Alpy zginął mąż Justyny Kowalczyk i alpinista Kacper Tekieli. Jego ciało odnaleziono pod lawiną, która zrzuciła go ze zdobywanej przez niego góry Jungfrau. Rok po tych wydarzeniach pozostająca wciąż w żałobie złota medalista igrzysk olimpijskich zamieściła piękny i wzruszający wpis. Łzy same cisną się do oczu.