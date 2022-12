Wypożyczony z AS Monaco do Cercle Brugge - Radosław Majecki, został bohaterem swojego zespołu w piątkowym, ligowym starciu z KV Mechelen. Polak w samej końcówce spotkania obronił rzut karny, co ostatecznie pozwoliło jego drużynie wywieźć punkt z terenu rywala. To już trzeci raz w tym sezonie, gdy 23-latek nie dał się pokonać z jedenastu metrów.