Nainggolan, choć z ekipą "Nerazzurrich" był formalnie związany od 2018 roku, ostatnie dwa lata spędził w duże mierze na wypożyczeniach w Cagliari Calcio. Kiedy więc zakończył współpracę z Interem, podpisanie długoterminowego kontraktu z zespołem "Isolanich" wydawał się formalnością - zwłaszcza, że gracz występował w ich barwach już nawet w "zamierzchłych" czasach, między 2010 i 2014 rokiem.

Belgia zamiast Cagliari

Oferta, z którą jednak wyszli Sardyńczycy okazała się zbyt niska, a sam Nainggolan - jak twierdzi football-italia.net - miał mieć obawy co do ambicji zespołu, który w ostatnim sezonie ledwo uchronił się przed spadkiem do Serie B.



Nastąpił więc nagły zwrot akcji i były reprezentant Belgii powrócił do ojczyzny, by tam przejść testy medyczne i w błyskawicznym tempie podpisać umowę z Royal Antwerp.



"Prezes bardzo chciał mnie zatrudnić, a moim zdaniem ten klub to bardzo ciekawy projekt. Wierzę w ten projekt" - powiedział piłkarz zagadnięty przez dziennikarza portalu vrt.be przed siedzibą klubu.



Reklama

Radja Nainggolan wraca po latach do rodzinnego miasta

Dla Nainggolana to sentymentalny powrót - urodził się on bowiem w Antwerpii i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki, choć w lokalnym rywalu Royalu, Beerschot A.C.



"To nie jest coś, co robię przeciwko fanom Beerschot, to po prostu mój wybór. Nie było mnie w domu przez 16 lat, a teraz cieszę się, że wróciłem do Antwerpii" - powiedział pomocnik.



Radja Nainggolan podpisał dwuletni kontrakt, dzięki któremu zarobi dwa mln euro za jeden rok. Otrzyma także bonus pieniężny za samo podpisanie kontraktu.

Zdjęcie Radja Nainggolan zostanie dość niespodziewanie piłkarzem Royal Antwerp / Emilio Andreoli - Inter / Contributor / Getty Images

PaCze