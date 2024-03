W 23. minucie spotkania drużyna gości wykonywała rzut karny. Bryanowi Heynenowi nie udało się pokonać Kaspera Schmeichela, bramkarz pozostał jednak bezradny, kiedy do dobitki ruszył Yira Sor i posłał piłkę do siatki. Radość przyjezdnych nie trwała zbyt długo - po analizie VAR arbiter Nathan Verboomen gola nie uznał. Sędziowie VAR uznali, że Yira Sor zbyt wcześnie wpadł w pole karne rywali. Nie zauważyli jednak, że jeszcze wcześniej zrobił to m.in. Yari Verschaeren z Anderlechtu. Rzut karny powinien więc zostać powtórzony. Nie został.

