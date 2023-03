Scott Parker objął stery w Brugii pod koniec grudnia ubiegłego roku po tym, jak w sierpniu został zwolniony z Bournemouth , z którym zdołał awansować do angielskiej Premier League . W Belgii został następcą Carla Hoefkensa , który wraz z "Niebiesko-Czarnymi" zajął drugie miejsce w grupie z FC Porto , Bayerem Leverkusen oraz Atletico Madryt i niespodziewanie awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów .

Fatalny bilans Parkera w Belgii

Mimo wszystko jego przygoda w Belgii od samego początku nie układała się najlepiej . Dość powiedzieć, że na pierwsze zwycięstwo za sterami nowego klubu czekał aż do 29 stycznia , kiedy to Club Brugge pokonał na wyjeździe Zulte Waregem 2:1.

To ostatnia pozycja premiowana awansem do grupy mistrzowskiej na kolejnym etapie rozgrywek. "Niebiesko-Czarni" mają jednak zaledwie punkt przewagi zarówno nad KAA Gent, jak i Standardem Liege, przez co realne pozostaje dla nich widmo gry w grupie walczącej jedynie o awans do Ligi Konferencji Europy.