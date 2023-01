Kamil Piątkowski wypożyczony! Zaskakujący ruch polskiego obrońcy 

Kamilowi Piątkowskiemu nie udało się wywalczyć miejsca w składzie RB Salzburg . W poszukiwaniu minut i dobrej formy udaje się on na półroczne wypożyczenie do Gent. Kwota tego transferu opiewać będzie na 5 milionów euro .

Belgia nie była jedynym możliwym kierunkiem dla polskiego obrońcy. Media spekulowały również o możliwości przeprowadzi na King Power Stadium i zasilenia Leicester City . Oznaczałoby to dołączenie kolejnego Polaka do Premier League . Ten scenariusz jednak się nie zrealizował.

Wychowanek Rakowa Częstochowa dołącza do drużyny, która obecnie plasuje się na 5. miejscu w belgijskiej Jupiler League . Od miejsca w czołowej czwórce, czyli grupie mistrzowskiej, dzieli ją tylko jeden punkt.

W sezonie 2022/23 Piątkowski rozegrał 4 mecze (270 minut) we wszystkich rozgrywkach. Od lipca do września 2022 roku Polak zmagał się z problemami mięśniowymi i do tej pory nie udało mu się złapać rytmu meczowego. Ostatnie swoje spotkanie rozegrał 29 października 2022 roku w austriackiej Bundeslidze. Przeciwko TSV Hartberg zagrał wówczas pełne 90 minut, a jego RB Salzburg zachował czyste konto i zwyciężył po jedynej bramce Noaha Okafora.