Czwartek przyniósł w okolicach Liege dramatyczny wypadek. Samochód Sofiana Kiyine, marokańskiego pomocnika belgijskiego pochodzenia, wzbił się w powietrze podbity przez wysepkę na rondzie, przeleciał kilkanaście metrów, po czym uderzył w halę sportową, wpadając do środka. To cud, że jedynym poszkodowanym jest sam piłkarz. Dzieci i nastolatkowie przebywający w budynku akurat kilka chwil wcześniej zeszli do szatni.

Dramatyczny wypadek w Belgii. Piłkarz wjechał w halę

"Klub dowiedział się, że Sofian Kiyine brał udział w poważnym wypadku samochodowym w pobliżu Liege zeszłej nocy. Został zabrany na oddział ratunkowy najbliższego szpitala, gdzie odbywają się dalsze badania. Nie jest on w stanie zagrażającym życiu. Na szczęście w wypadku nie brały udziału inne pojazdy ani osoby. Klub czeka na informacje co do dokładnych okoliczności wypadku, zanim zareaguje. Życzymy Sofianowi szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał.