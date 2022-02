Jasna Strona Białej Gwiazdy - Odcinek 54 (GOŚĆ: Roman Kołtoń). WIDEO WIDEO |

- Drużyna musi zmienić oblicze i przy ewentualnym niepowodzeniu Jerzego Brzęczka nie będzie tłumaczył brak czasu - nie ma wątpliwości Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu", który był gościem najnowszego wydania podcastu "Jasna strona Białej Gwiazdy".

Justyna Krupa z Interii krytykowała działaczy za złe odczytanie możliwości zespołu

- Od Tomasza Pasiecznego cały czas słyszeliśmy, że Jan Kliment jest wartościowy i w końcu odpali. Tymczasem cały czas jest z nim problem. Zła ocena potencjału kadry to największy problem Wisły. Jestem przekonana, że w ostatniej chwili zostanie pozyskany zawodnik do środka pola, ale będzie to transfer wykonany o krok za późno. Nie tylko piłkarze muszą mieć na boisku odpowiedni timing, ale też w gabinetach prezesów on również musi być.