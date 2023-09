Złe wieści dla Macieja Skorży. Jest oficjalny komunikat

Japońska Urawa Red Diamonds prowadzona przez Macieja Skorżę została wykluczona z następnej edycji krajowego pucharu. To pokłosie bójki stadionowej między kibicami drużyny polskiego szkoleniowca a fanami Nagaya Grampus. Miało to miejsce w sierpniowym meczu 1/8 finału obecnych rozgrywek. Mistrz Polski z sezonu 2021/22 ma kontrakt ważny do 31 stycznia 2024 roku.