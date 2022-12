W niej pierwotnie występował przez cztery lata, między 2007 a 2011 rokiem i dalej był w stanie od czasu do czasu wprawiać w zachwyt katalońskich kibiców - widziano w nim wręcz przyszłego lidera "Blaugrany". Z czasem jednak jego sytuacja zaczęła diametralnie się zmieniać - miał coraz mniejszy wpływ na naszpikowaną gwiazdami drużynę i w końcu przeniósł się do Włoch, gdzie grał dla Romy i Milanu.

Potem na moment formalnie wrócił do "Barcy", ale od razu wypożyczono go do Ajaksu Amsterdam. Na dłużej "zakotwiczył się" w końcu w Stoke City, gdzie z drobnymi przerwami występował w latach 2014-2019. Na tamtym etapie wiadomo było już jednak, że nie zdołał on spełnić wygórowanych oczekiwań.