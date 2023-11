Klamka zapadła, klub potwierdził. Nagłe wieści ws. Macieja Skorży z Japonii

"W klubie panowała zgoda co do tego, że tak wspaniały szkoleniowiec powinien poprowadzić drużynę również w przyszłym sezonie. Jest mi szkoda, że tak się nie stanie" - orzekł z kolei dyrektor sportowy Urawy, Naofumi Tsuchida. Ogólnie rzecz biorąc rozstanie odbyło się jednak w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku - a Polak do tego podkreślił, że jego celem jest w przyszłości powrót do Saitamy.