Superpuchar Polski w szachach. Jan Krzysztof Duda - Radosław Wojtaszek. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po 17 latach przerwy powrócił Superpuchar Polski w szachach. Naprzeciw siebie stanęli dwaj czołowi polscy zawodnicy – Jan-Krzysztof Duda orz Radosław Wojtaszek. Po bardzo ciekawym pojedynku trofeum zdobył Duda, potwierdzając, że jest najlepszym szachistą w kraju.

Superpuchar Polski wrócił do łask po siedemnastu latach niebytu. Wcześniej Polski Związek Szachowy organizował tę imprezę w latach 2001-2004. Wtedy rywalizowały ze sobą kluby. Ostatnim zwycięzcą została Polonia Plus GSM Warszawa, w której grał m.in. Mateusz Bartel.

Po wielu latach powrócono do tego turnieju, ale zmieniono jego formułę. Przy szachownicy zasiedli dwaj najlepsi polscy szachiści - Jan-Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek. Ten pierwszy to najlepszy polski zawodnik. Kilka miesięcy temu 23-latek wygrał Puchar Świata, który zagwarantował mu miejsce w Turnieju Kandydatów, czyli eliminacjach do meczu o mistrzostwo świata.

Radosław Wojtaszek to drugi najlepszy Polak w rankingu. Obecnie dzierży on tytuł mistrza Polski. Przez lata z kolei stanowił o sile polskiej reprezentacji. Dla Wojtaszka gra w Bydgoszczy była małym atutem. Na co dzień 34-latek reprezentuje bowiem barwy miejscowej KS Gwiazdy.