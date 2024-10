Życiowy sukces Polaka. Wielki skok w światowym rankingu

Niezwykle cieszę się z tego wyniku. Trzecie miejsce to dla mnie takie małe zwycięstwo, które zwieńczyło ostatnie dwa lata moich przygotowań i nie do końca udanych startów w poprzednim roku, ale też pokazało mi, że triathlon to sport dla cierpliwych ludzi. Wyścig był dla mnie niesamowitym przeżyciem, a ucieczka na rowerze i ponad trzy minuty przewagi nad zasadniczą grupą pokazała, że stać mnie na ściganie się o najwyższe cele. Z optymizmem patrzę w przyszłość i już nie mogę doczekać się kolejnych startów

~ powiedział Maciej Bruździak.