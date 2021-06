Przez najbliższych kilka tygodni będziemy śledzić rozgrywki odbywające się w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ze szczególną niecierpliwością wyczekujemy meczy reprezentacji Polski. Z tej okazji w Maxmodels ruszył plebiscyt, w którym wspólnie z Wami wybierzemy Miss Euro Maxmodels! Jeśli jesteś modelką, to pokaż nam, jak kibicujesz i zgłoś się do konkursu. Do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne! Sprawdź, co zrobić, żeby zgłosić się do udziału w plebiscycie.

Co zrobić, aby wziąć udział w I etapie konkursu:

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie modelki zarejestrowane w serwisie Maxmodels.pl. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu linka do zdjęcia o tematyce kibicowskiej z portfolio modelki w Maxmodels. Pokaż nam, jak oglądasz mecze swojej ulubionej reprezentacji, zapozuj z gadżetami kibicowskimi lub w biało-czerwonym stroju nawiązującym do tematyki zadania. Możliwości jest wiele, wszystko zależy od Ciebie! Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu przyjmujemy w dniach: 10.06.2021-21.06.2021 (do godziny 23:55).

Link do zgłoszenia - KLIK



II etap konkursu - Plebiscyt na Miss Euro Maxmodels

Spośród wszystkich zgłoszeń, redakcja serwisu wybierze modelki, które zakwalifikują się do drugiego etapu i wezmą udział w plebiscycie na Miss Euro. W drugim etapie, który będzie trwał w dniach 23 czerwca 2021 - 11 lipca 2021, głosować będą mogli wszyscy - zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani użytkownicy. Modelka, która otrzyma najwięcej Waszych głosów w drugim etapie konkursu zostanie Miss Euro Maxmodels i otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 2 000 PLN! Dodatkowo partner plebiscytu Sport Interia spośród kandydatek biorących udział w drugim etapie wyłoni jedną, której przyzna nagrodę specjalną. Miss Sport Interia otrzyma nagrodę o wartości 1 000 PLN! W plebiscycie nagrodzimy także modelki, które znajdą się na drugim i trzecim miejscu pod względem ilości Waszych głosów - każda z nich otrzyma nagrodę o wartości 500 PLN.

Łączna wartość nagród to 4 000 PLN!



Nie czekaj! Zgłoś się do udziału w plebiscycie Miss Euro Maxmodels!