O śmierci Żory Korolyova poinformowała jego narzeczona, Ewelina Bator. - Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi - też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy... - napisała.

Żora Korolyov nie żyje

Odejście 34-letniego tancerza było wielkim zaskoczeniem. Według informacji "Super Expressu" przyczyną śmierci było zapalenie mięśnia sercowego.

Głos na temat tragedii zabrał Marcin Najman. - Odnoszę wrażenie, że za bardzo przyzwyczajamy się do życia. Odszedł Żora Korolyov. Zawsze to smutne, gdy ktoś umiera przedwcześnie. Ale nam również dużo nie zostało. Co to jest 10, 20 czy 30 lat. To błysk, to chwila i będziemy po drugiej stronie - napisał.





