Znowu głośno o Polaku. Swoimi wypowiedziami wywołał burzę

Adrian Meronk pod koniec ubiegłego roku zapewnił sobie udział w rozgrywkach PGA Tour w golfie . Zapewniał, że informacje o tym, jakoby miał przejść do LIV Golf League , to są tylko plotki.

Miesiąc później Meronk wycofał się z Farmers Insurance Open dzień przed jego rozpoczęciem, tłumacząc się chorobą. Tydzień później potwierdzono, że polski zawodowiec udał się do LIV, gdzie ostatecznie zagrał w 14 z 15 imprez w 2024 roku jako członek Cleeks GC .

Adrian Meronk: gdyby grał w Ameryce, byłbym samotny i nieszczęśliwy

Wielkie pieniądze wpompowane przez Arabię Saudyjską przyciągnęły czołowych zawodników świata. Systematycznie od 2021 roku powiększana jest LIV Golf League. To jednak zamknięte kółko graczy, które - poza gigantycznymi pieniędzmi - nic jednak nie daje. Nie zapewnia wielkiego sportowego rozwoju, bowiem jednak wciąż ci najlepsi zawodnicy występują w PGA Tour. Do tego golfiści kiszą się we własnym sosie.