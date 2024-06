Znamy tegoroczną trasę 33. Biegu Powstania Warszawskiego!

W roku 2024 - roku olimpijskim, uczcimy pamięć tych, którzy walczyli zarówno o wolność, jak i o wyniki sportowe . Motyw przewodni nadchodzącego 33. Biegu Powstania Warszawskiego to "Olimpijczycy W Powstaniu". Wątek olimpijski pojawi się także na medalach, które wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie biegu.

Nowe trasy biegu z historycznym akcentem

Obie trasy zaczynają się na ulicy Bonifraterskiej. Krótszy dystans prowadzi przez ul. Stawki, a następnie Gen. Władysława Andersa (której częściowa zabudowa uległa zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego), Mickiewicza, Plac Inwalidów, w kierunku ulicy Czarnieckiego. Dalej następuje nawrotka ulicą Krasińskiego i zwrot w kierunku mety Wybrzeżem Gdyńskim, Krajewskiego i Zakroczymską, która również ma swoje znaczenie historyczne. 30 sierpnia 1944 roku zamordowano na niej 32 żołnierzy AK Batalionu "Zośka". W wyniku działań wojennych zabudowa tej ulicy uległa zniszczeniu, ale w późniejszym okresie została częściowo zrekonstruowana tak, by nawiązywać do historycznego wyglądu . Meta biegu znajduje się na ulicy Konwiktorskiej.

Uczestnicy biegu na 10 km z ulicy Krasińskiego skierują się w stronę ulicy Gwiaździstej, aż za most Grota Roweckiego. W stronę mety przebiegać będą Wybrzeżem Gdyńskim . Następnie ulicami Krajewskiego i Zakroczymską aż do finiszu przy ul. Konwiktorskiej.

- Zapraszam wszystkich do aktywnego uczczenia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. 33. Bieg Powstania nabierze wyjątkowo sportowej aury, gdyż wydarzenie odbędzie się w czasie Igrzysk Olimpijskich. W związku z tym, hasłem przewodnim będą "Olimpijczycy w Powstaniu". Jak co roku wydarzeniu towarzyszyć będzie podniosła atmosfera. Start biegu zaplanowano na ul. Bonifraterskiej, a meta znajdzie się na ul. Konwiktorskiej, wzdłuż której w sierpniu 1944 roku przebiegała linia frontu. Trasy biegu są nowe, ale tradycyjnie wiodą przez miejsca związane z Powstaniem Warszawskim. Tym bardziej zachęcam do sportowej rywalizacji i oddania hołdu bohaterom! - zaprasza na bieg Wiceprezydent m. st. Warszawy, Renata Kaznowska.