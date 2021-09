Kończący się powoli sezon przyniósł dwa wyjątkowe wydarzenia w historii polskiego triathlonu. W sierpniu, w Gdyni mogliśmy usłyszeć słynny okrzyk "You are an IRONMAN", którym spikerzy witali na mecie zawodników finiszujących w pierwszej polskiej edycji zawodów IRONMAN na pełnym dystansie. Miesiąc później, 5 września, Warszawa po raz pierwszy gościła rywalizację na dystansie o połowę krótszym, czyli Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw, wraz z towarzyszącymi mu zawodami na dystansie olimpijskim.

Oba wydarzenia - w Warszawie i Gdyni - powrócą również w sezonie 2022. Organizatorzy podali właśnie ich daty:

Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw i Citi Handlowy 5150 Warsaw: 11-12 czerwca 2022 r. ;

; Enea IRONMAN Gdynia i Enea IRONMAN 70.3 Gdynia: 5-7 sierpnia 2022 r.

Zdjęcie Enea IRONMAN Gdynia / Sport Evolution / materiały prasowe

Obu imprezom będą towarzyszyć zmagania dla dzieci i młodzieży - Kids Aquathlon w Gdyni i Kids Run w Warszawie. Dodatkowo, Gdynia tradycyjnie zaoferuje triathlonistom także sobotnią rywalizację na dystansie sprinterskim.

- Cieszę się, że możemy kontynuować tą piękną przygodę i dalej tworzyć historię IRONMAN w naszym kraju - mówi Michał Drelich, dyrektor IRONMAN Poland. - Miniony sezon był wyjątkowy. Seria IRONMAN rozwinęła się w Polsce z dwóch do czterech imprez, bowiem w obu miastach dołożyliśmy po jednym dystansie. To było niesamowite podziwiać po raz pierwszy zawodników na pełnym dystansie w Gdyni. Również Warszawa - z zupełnie nową lokalizacją mety i trasą biegową - udowodniła, że jest świetnym miejscem do organizacji zawodów IRONMAN 70.3. Z drugiej strony, musimy pamiętać, że ten sezon nadal był naznaczony pandemią i określonymi ograniczeniami. Z tego miejsca raz jeszcze dziękuję obu miastom, naszym partnerom i sponsorom, którzy w tych trudnych, pandemicznych czasach cały czas byli dla nas ogromnym wsparciem. Słowa uznania należą się również wszystkim wolontariuszom oraz całemu naszemu zespołowi, bo to oni przez wiele miesięcy przygotowują te eventy, aby ostatecznie doprowadzić do ich organizacji z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego - dodaje.

Wideo youtube

Wysoka frekwencja podczas Enea IRONMAN Gdynia i Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw pokazała, że zawodnicy są stęsknieni wspólnych startów i chcą rywalizować. Wymagająca, pagórkowata, ale zarazem malownicza trasa oraz uroki nadmorskiej Gdyni i niezapomniana atmosfera mety, to cechy charakterystyczne zawodów w Gdyni. Namiastkę emocji, jakie towarzyszyły zawodnikom, można odnaleźć w filmowym podsumowaniu rywalizacji.

Szybka i płaska trasa kolarska oraz bieg w samym sercu Warszawy, gdzie na wyciągnięcie ręki są najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne stolicy, to wyróżniki Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw. Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiła też meta zlokalizowana w Parku Fontann. Więcej szczegółów można odnaleźć w materiale podsumowującym debiutanckie zawody w Warszawie.

Tradycyjnie najlepsi uczestnicy rywalizacji w Warszawie oraz w Gdyni będą mogli uzyskać sloty uprawniające do startu w Mistrzostwach Świata IRONMAN i IRONMAN 70.3. Zapisy na pryzszłoroczne zawody IRONMAN w Polsce rozpoczną się już wkrótce i będą prowadzone w portalu SlotMarket.pl.

Zdjęcie Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw / materiały prasowe / materiały prasowe

The IRONMAN Group, właściciel marek IRONMAN, IRONMAN 70.3 oraz 5150 Triathlon Series, to największy operator masowych imprez sportowych na świecie, obsługujący rocznie ponad 1 mln uczestników imprez ze swojego globalnego portfolio. W 2021 roku w Polsce odbędą się 4 wyścigi pod szyldem IRONMAN:

