31 lipca w podwarszawskich Trębkach zmarł wieloletni dziennikarz redakcji sportowej PAP Mieczysław Antoni Szyk. Miał 88 lat.

"Pamiętam, jak przed laty rozmawiałem z księdzem prymasem Józefem Glempem, który na wiadomość, że jestem z redakcji sportowej PAP zapytał: a Szyk tam jeszcze u was pracuje? Odparłem, że pracuje i ma się świetnie" - wspomina jeden z redakcyjnych kolegów Mieczysława Szyka.

Obaj uczęszczali bowiem przed laty do Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, gdzie uprawiali lekkoatletykę. Późniejszy prymas specjalizował się konkurencjach technicznych, a jego atutem był rzut oszczepem, natomiast Szyk uwielbiał biegi średnie oraz skok w dal, mając rekord życiowy 6,35 m.

W czasie nauki w liceum współpracował z redakcją "Ziemi Kujawskiej". Później studiował na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a dyplom ukończenia studiów ze specjalizacją sportową otrzymał w 1955 roku.

2 sierpnia tegoż roku zatrudniony został w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie pracował aż do emerytury, na którą przeszedł 31 maja 1992 roku. Potem współpracował z redakcją aż do jesieni 2012 roku. W redakcji przeszedł wszystkie stopnie służbowe, od reportera do kierownika redakcji sportowej.

Jego pasją były sporty lotnicze, motorowe, ale najbardziej związał się z podnoszeniem ciężarów. Dla PAP relacjonował 22 mistrzostwa świata, 29 czempionatów Europy oraz przekazywał relacje z igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku i cztery lata później w Moskwie. Od 1974 roku współpracował z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów redagując periodyk "Materiały Informacyjno-Szkoleniowe". W okresie 34 lat ukazały się 34 tomy.

Spod jego pióra wyszły pozycje: "50 lat mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów", "70 lat Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów", "Polski Sport ciężarowy w latach 1925-2000" oraz "80 lat polskiej sztangi".

W 1973 roku zdał egzamin na sędziego podnoszenia ciężarów. Przeszedł przez wszystkie szczeble, od sędziego krajowego, a w 1996 roku został arbitrem międzynarodowym.

Od 1969 roku był członkiem Komisji Podnoszenia Ciężarów Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS. Przez osiem lat był członkiem Komisji Historycznej Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF).

W uznaniu zasług jako pierwszy dziennikarz na świecie znalazł się w Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Miał dwoje dzieci, Małgorzatę oraz Jana, który także pracował w Polskiej Agencji Prasowej. Doczekał się sześciorga wnucząt i tyleż samo prawnucząt.

Pogrzeb Mieczysława Szyka odbędzie się w środę o godz. 13.00 na warszawskim Cmentarzu Wawrzyszewskim.

