Kowalski był wielokrotnym medalistą indywidualnych i drużynowych MP. Karierę rozpoczął w Drukarzu Warszawa, a później grał m.in. w innym stołecznym klubie - Spójni. W jej barwach sięgnął po sześć złotych krążków DMP. Z reprezentacją "Biało-Czerwonych" wystąpił w mistrzostwach świata w Pradze (1963) i Lublanie (1965) oraz w mistrzostwach Europy w Malmoe (1964).

W latach 70. był trenerem kadry juniorów, potem wyjechał do pracy w Iraku. Od 1982 do 1984 roku prowadził seniorską reprezentację Polski. Podczas ME 84 w Moskwie po srebro sięgnęli Andrzej Grubba w singlu oraz drużyna w składzie: Grubba, Leszek Kucharski, Stefan Dryszel, Andrzej Jakubowicz. W mikście z Bettine Vriesekoop Grubba wywalczył brąz.



Asystentem Kowalskiego, m.in. podczas turnieju w Moskwie był Adam Giersz, późniejszy główny szkoleniowiec reprezentacji oraz minister sportu i turystyki.



W 2017 roku Kowalski został włączony do Galerii Sław Polskiego Tenisa Stołowego.

