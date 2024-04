Polka szczere o występie na igrzyskach. Nie zamierzała owijać w bawełnę

"Przez te wszystkie lata ja się na to przygotowywałam. Wiedziałam, że to nadejdzie, że jeśli będę w topie - a co do tego nie miałam wątpliwości - to będzie się to działo. Dlatego cieszę się, że zdobyłam kwalifikację olimpijską we wrześniu. Stopniowo mogę sobie to przerabiać. Rok olimpijski jest na tyle wyjątkowy, że to zainteresowanie mediów wokół nie tylko mojej osoby, ale i innych sportowców w Polsce, jest bardzo duże" - wyznała "Biało-Czerwona" w Podcaście Olimpijskim Interii Sport.